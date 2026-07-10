MN - Finita l'idoneità per Mario Gila: nel pomeriggio andrà a Casa Milan
Mario Gila ha terminato anche l'idoneità sportiva al Centro Ambrosiano: nel pomeriggio la firma del contratto a Casa Milan
Anche la seconda tappa della giornata è completata e ultimata per Mario Gila, difensore spagnolo che presto sarà ufficializzato come il secondo rinforzo estivo del Milan in questo calciomercato. Dopo essere atterrato ieri a Milano in serata e dopo aver sostenuto questa mattina, alla clinica "La Madonnina", le visite mediche di rito, in questi minuti Gila ha lasciato il Centro Ambrosiano dove si è recato per ottenere l'idoneità sportiva. Adesso la meta della sua prima giornata rossonera: nel pomeriggio sarà a Casa Milan per firmare il contratto che lo legherà al Diavolo per i prossimi cinque anni.
Qui il video dell'arrivo di Mario Gila al Centro Ambrosiano:
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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