Vernazza fa i conti: "Cento milioni spesi sono molti, specie in Italia, in cui quasi tutti i club devono centellinare gli euro"

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Sebastiano Vernazza, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando il calciomercato del Milan e i soldi già spesi.

Sebastiano Vernazza, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando il calciomercato del Milan: "Poco più di due settimane fa ci interrogavamo sulla nebbia in cui era avvolto il Milan. Il mercato sembrava fermo ed era un inganno, qualcuno - probabilmente Gerry Cardinale in persona, il proprietario - lavorava ad acquisti che sono stati conclusi. Prima Gonçalo Ramos, comprato per circa 70 milioni dal Paris Saint Germain, poi Mario Gila, preso ieri dalla Lazio per una cifra intorno ai 30. Cento milioni in totale per due giocatori di cui c’era assoluta necessità. Un centravanti all’altezza mancava dalle stagioni di Olivier Giroud e il centrale andrà a rafforzare una difesa non sempre adeguata nell’ultimo campionato, sebbene i gol subiti non siano stati molti, 35, quanti ne ha incassati l’Inter campione d’Italia.

Più dei numeri conta però la percezione e di Gila c’era bisogno, come di Gonçalo Ramos per ridare senso a un attacco che ha pagato la forzatura di Massimiliano Allegri, il tentativo fallito di trasformare Leao in prima punta. Cento milioni sono molti, specie nell’economia del mercato italiano, in cui quasi tutti i club devono centellinare gli euro. Cardinale ha rilanciato e non era scontato che accadesse perché al Milan mancheranno i 50-60 milioni garantiti come minimo dalla Champions League".