MN - Vittori racconta Gila: "È perfetto per il gioco di Amorim, può giocare ovunque"

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Le parole del giornalista romano Alessandro Vittori in esclusiva per MilanNews.it in merito al nuovo rinforzo rossonero Mario Gila

Mario Gila al Milan. Il difensore spagnolo ha scelto i rossoneri, dopo una trattativa condotta insistentemente tra la dirigenza milanista e quella biancoceleste. L'ex Real Madrid era in scadenza con la Lazio e su di lui c'erano anche altri club italiani come Napoli, Juventus e l'Atalanta dell'ex tecnico della Lazio Maurizio Sarri. Proprio con lui, Mario Gila ha saputo migliorarsi negli ultimi anni in Italia, diventando uno dei migliori difensori del campionato. In merito a questa operazione, la redazione di MilanNews.it ha sentito in esclusiva Alessandro Vittori, giornalista di LaLaziosiamonoi.it.

Questo un estratto delle sue considerazioni su Mario Gila:

"Quando è arrivato in Italia era un giocatore prettamente fisico e dinamico. Poi negli anni è migliorato tantissimo e si è evoluto molto anche tatticamente e tecnicamente, che non è scontato per un ragazzo che viene da un altro contesto diverso dalla Serie A. Ci sono tanti meriti di Sarri nel miglioramento di Gila, questo è giusto dirlo. Per natura lui è un giocatore da uomo su uomo, dalla stretta marcatura. L'anno scorso però ha assunto anche nuove caratteristiche, sa difendere a zona. Può giocare ovunque, anche a quattro nei due centrali, mentre in una difesa a tre è il braccetto ideale. Credo sia diventato un giocatore completo e il grande salto in una squadra come il Milan sicuramente lo aiuterà".