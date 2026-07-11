Calciomercato Rabiot: "Parlerò più avanti con Amorim". La madre-agente lascia intendere che resterà al Milan

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Rabiot parlerà con Amorim dopo il Mondiale, ma la madre-agente ha lasciato intendere che il suo futuro sarà ancora al Milan

Tra i giocatori del Milan da cui Ruben Amorim vuole ripartire c'è sicuramente anche Adrien Rabiot che è attualmente impegnato con la Francia al Mondiale. Intercettato dalla Rai fuori dal ritiro della nazionale di Didier Deschamps, al centrocampista rossonera è stato chiesto se il nuovo tecnico milanista lo ha chiamato anche negli ultimi giorni e lui ha risposto così: "Parleremo più avanti...".

MILAN. LA MAMMA DI RABIOT LASCIA INTENDERE CHE RESTERA' IN ROSSONERO

Rabiot vuole evidentemente restare concentrato sul Mondiale e sulla semifinale che attende la Francia contro la Spagna in progamma martedì all'AT&T Stadium di Arlington. Insieme a lui era presente anche la madre-agente Veronique che cura gli interessi del figlio: la signora Rabiot non ama rilasciare interviste, ma, secondo quanto riferisce l'inviata della Rai, ha lasciato intendere che vede il futuro del figlio ancora in maglia rossonera.

RABIOT, LA CHIAMATA DI RABIOT E LE VOCI SUL NAPOLI DI ALLEGRI

Una volta concluso il Mondiale, il giocatore parlerà nuovamente con Amorim, il quale gli ribadirà che la sua intenzione è assolutamente quella di metterlo al centro del suo Milan. Nelle scorse settimane, il suo nome è stato spesso accostato al Napoli che sarà allenato dal suo grande estimatore Max Allegri, ma senza la cessione di Anguissa gli azzurri non possono fare nuovi acquisti in mezzo al campo.