Milan a caccia di un trequartista: Ibra consiglia Alajbegovic, ma il preferito è Karetsas. Previsti contatti con il Genk

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Il Milan ha messo gli occhi su due talenti del 2007 per rinforzare la trequarti: Kerim Alajbegovic e Konstantinos Karetsas

Dopo Gonçalo Ramos e Mario Gila, Ruben Amorim ha chiesto ora un rinforzo sulla trequarti dove vorrebbe un giocatore bravo tecnicamente e nell'uno contro uno e possibilmente giovane. Il Milan sta valutando in particolare due talenti, entrambi del 2007, vale a dire Kerim Alajbegovic del Bayer Leverkusen e Konstantinos Karetsas del Genk. Sullo sfondo resta anche Can Uzun, ma l'Eintracht Francoforte spara alto e chiede ben 50 milioni di euro per il suo cartellino.

MILAN SU ALAJBEGOVIC: LO CONSIGLIA IBRAHIMOVIC

A riferirlo è questa mattina il Corriere dello Sport che su Alajbegovic spiega che a consigliarlo è stato in primis Zlatan Ibrahimovic, il quale è rimasto impressionato dal suo rendimento al Mondiale con la Bosnia. Dopo la rete al Qatar, lo svedese ha speso bellissime parole nei suoi confronti e ha sentenziato che è nata una nuova stella. Il giovane attaccante bosniaco, che è reduce da un'ottima esperienza in prestito al Salisburgo, ha un costo un po' più abbordabile rispetto al resto dei papabili, vale a dire circa 25 milioni di euro.

MILAN SU KARETSAS: PREVISTI CONTATTI CON IL GENK

Karetsas ha un prezzo un po' più alto, almeno 35 milioni di euro, ma sembra essere il preferito del Milan perchè in via Aldo Rossi lo reputano un futuro campione e sono convinti che sia un investimento da fare ora per non perdere la possibilità di portare a casa il calciatore. In pratica o i rossoneri lo prendono ora oppure probabilmente mai più. La prossima settimana sono previsti dei contatti con il Genk per capire la fattibilità di questo affare, in particolare dal punto di vista economico.