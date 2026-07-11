Letizia sogna in grande: "Con il trequartista il Milan vuole ripetere l'affare Kvaratskhelia"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulle prossime mosse del calciomercato del Milan.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulle prossime mosse del calciomercato del Milan dopo gli acquisti di Goncalo Ramos e di Mario Gila: "Dopo i colpi Ramos e Gila, la priorità adesso di Amorim è prendere un trequartista. L’idea è quella di trovare un giocatore che possa cambiare gli equilibri del campionato: è chiaro che ad oggi il Milan non possa permettersi fenomeni da pallone d’oro, più per i problemi del calcio italiano che per la disponibilità di Gerry Cardinale che a questo punto non si tirerebbe indietro, ma per questo sarà importante trovare un talento che possa raggiungere quei livelli nel tempo più breve possibile. I nomi di Karetsas e Alajbegovic sono secondo me molto centrati: sul bosniaco si muove anche l’Atalanta ma mi permetto di dire che l’attuale Milan non teme di certo la concorrenza della dea. Se Alajbegovic dovesse andare a Bergamo sarebbe solo ed esclusivamente perché il Milan non lo avrà reputato la scelta giusta, viceversa non penso che cardinale avrà grossi problemi a portare a casa il bosniaco che piace tanto a Ibra. Occhio però anche a Karetsas, che il Milan segue già da tanti mesi con un lavoro iniziato sotto la gestione Moncada".

Letizia si dice tranquillo

"Che sia il greco o il bosniaco, che hanno magari caratteristiche diverse nelle sfumature ma lo stesso talento cristallino, il Milan - sottolinea Letizia sul calciomercato del Milan - vuole ripetere quanto fece il Napoli qualche estate fa con Kvaratskelia, cioè prendere un giocatore poco conosciuto e farlo diventare immediatamente dalle prime partite la nuova stella della serie A. Fatte le debite proporzioni, quello che fece Galliani nell’estate di 23 anni fa prendendo Ricardo Kakà: speriamo che i frutti siano gli stessi".