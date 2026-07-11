Milan, nei giorni scorsi proposto Kristensen dell'Udinese

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Nei giorni scorsi, al Milan è stato proposto Kristensen che l'Udinese valuta 25 milioni. L'arrivo di Gila in rossonero ha però complicato questo affare

Il Milan ha annunciato ieri Mario Gila come nuovo giocatore rossonero. Nei giorni scorsi, come riferisce tuttomercatoweb.com, ai rossoneri è stato proposto anche Thomas Kristensen dell'Udinese, ma l'arrivo dello spagnolo per 30 milioni di euro ha complicato non poco le cose. Il giocatore danese ha una valutazione di 25 milioni di euro.

Nelle scorse settimane, Kristensen ha parlato così del suo futuro: "Al mio arrivo avevamo un piano che prevedeva che giocassi per un certo periodo, per poi valutare un eventuale trasferimento in un club più importante. È chiaro quindi che nei nostri piani sia previsto un ulteriore passo in avanti. Non escludo dunque il trasferimento in un club che gioca in Europa. Come ho detto si è parlato di un possibile rinnovo del contratto e sono state avanzate alcune proposte in merito. Nel breve termine, è piuttosto probabile che il passo successivo sia il passaggio a un club più importante, che potrebbe anche giocare in Europa, non lo escluderei".