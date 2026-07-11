Il Milan non si ferma: ora l'obiettivo è Alajbegovic, pallino di Ibrahimovic

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Dopo Gonçalo Ramos e Mario Gila, il prossimo obiettivo di mercato del Milan è Kerim Alajbegovic del Bayer Leverkusen. Piace molto a Ibrahimovic

Il Milan, tra Gonçalo Ramos e Mario Gila, ha già investito oltre 100 milioni di euro, ma non ha nessuna intenzione di fermarsi e punta a rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Ruben Amorim. Il prossimo obiettivo dei rossoneri, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, è Kerim Alajbegovic, trequartista/attaccante esterno classe 2007 del Bayer Leverkusen e della Bosnia, pallino di Zlatan Ibrahimovic che è rimasto stregato dalle sue prestazioni durante il Mondiale.

Intanto ieri sono arrivate le parole di Gerry Cardinale che, ai microfoni di Calcio e Finanza, ha precisato che l'ultima parola sul mercato spetta a lui: "Nessuno al Milan ha diritti di approvazione, a qualsiasi soglia, sul mercato dei trasferimenti, a parte me. Io approvo ogni singolo centesimo, e sono l’unico a dare il via libera finale sul calciomercato. Nel modo in cui operiamo il mio potere di approvazione è unilaterale. E poi una cosa importante: come ho detto in conferenza stampa, facciamo le cose come una squadra. Quindi il team continuerà a fare raccomandazioni e lavoriamo come una squadra. Abbiamo molti input dall’allenatore e dal mio team. Ma alla fine, quando arriva il momento di prendere una decisione, la approvo io".