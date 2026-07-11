Milan, l'Udinese ha chiesto informazioni su Camarda, Comotto e Zeroli: ecco le intenzioni del Diavolo

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L'Udinese avrebbe chiesto informazioni su Camarda, Comotto e Zeroli. Il Milan fa muro per i primi due, qualche chance in più per Kevin

Secondo quanto riporta stamattina l'edizione odierna di Tuttosport, negli ultimi giorni l'Udinese avrebbe manifestato un certo interesse e avrebbe chiesto informazioni su tre giovani che sono appena rientrati al Milan dal prestito, vale a dire Francesco Camarda, Christian Comotto e Kevin Zeroli. Sui primi due il club di via Aldo Rossi ha fatto assolutamente muro, anche su consiglio di Ruben Amorim che vuole valutarli con attenzione durante l'estate e non escuso che possano anche restare in rosa.

Diverso invece il discorso per Zeroli: "Per Zeroli, invece, uno spiraglio potrebbe anche aprirsi a fine mercato, con i rossoneri che comunque, scottati da quanto accaduto con Liberali, non hanno intenzione di perdere il controllo del cartellino del giocatore" scrive l'edizione odierna del quotidiano torinese.