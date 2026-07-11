Calciomercato MN - Lazio-Milan, non solo Gila: ai rossoneri anche Calvani. Operazione da 2.5 milioni di euro

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La cifra del trasferimento del giovane Calvani in rossonero.

Non solo Gila è passato dalla Lazio al Milan, con l'ufficialità che è arrivata nella giornata di ieri, ma contestualmente, come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi (LEGGI QUI), i rossoneri hanno chiuso per Lorenzo Calvani, terzino sinistro della Lazio Primavera. Da sottolineare che le due operazioni sono disgiunte, anche a livello temporale, visto che l'ufficialità del giovane italiano non è ancora arrivata al contrario di quella dello spagnolo.

Il classe 2008 costerà al Milan 2,5 milioni di euro e farà parte inizialmente del progetto Milan Futuro.