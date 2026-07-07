MN - Le cifre finali degli affari Gila e Calvani con la Lazio
Dopo che la prima offerta è stata respinta da Lotito nella giornata di ieri, oggi il Milan è andato a dama e ha trovato un accordo con la Lazio per Mario Gila. Il nodo era sulla parte fissa da garantire ai biancocelesti, visto che la squadra allenata da Gattuso avrebbe dovuto poi corrispondere il 50% al Real Madrid.
MILAN, LE CIFRE DELLE OPERAZIONI GILA E CALVANI
Apprende la redazione di MilanNews.it che la cifra finale per il difensore spagnolo si assesta sui 27,5 milioni di euro: la Lazio ne darà 13,75 al Real Madrid. Contestualmente i rossoneri hanno chiuso, e va sottilineato che si tratta di operazioni disgiunte e separate anche nei tempi, per Lorenzo Calvani, terzino sinistro della Lazio Primavera: il classe 2008 costerà al Milan 2,5 milioni di euro e farà parte inizialmente del progetto Milan Futuro.
di Pietro Mazzara.
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