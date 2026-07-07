Milan, se dovesse partire Odogu possibile offerta milanista per Valdepenas del Real
MilanNews.it
In caso di addio in prestito di David Odogu, il Milan potrebbe fare un tentativo per Victor Valdepenas de Real Madrid
Per rinforzare la dfesa, il Milan punta a chiudere nei prossimi giorni per Mario Gila, ma lo spagnolo della Lazio non srà l'unico innesto nella retroguardia milanista. Anche perchè tra coloro che ci sono attualmente in rosa ci sono due dfensori che potrebbero salutare, vale a dire Fikayo Tomori e David Odogu.
Per quanto riguarda il tedesco, dopo aver visto pochissimo il campo nell'ultima stagione, la sensazione è che verrà ceduto, probabilmente in prestito, per permettergli di giocare con continuità. In caso di addio di Odogu, il Milan potrebbe sostituirlo con un altro giovane che piace da tempo in via Aldo Rossi, cioè Victor Valdepenas, giocatore classe 2006 del Real Madrid. Lo riferisce Tuttosport.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Primo PianoMilan, cinque acquisti e la conferma di tutti i big. Ecco i piani per Leao. Imprevisto che può costare caro…di Antonio Vitiello
Le più lette
1 Milan, cinque acquisti e la conferma di tutti i big. Ecco i piani per Leao. Imprevisto che può costare caro…
2 Pulisic: "Mi sono fatto male a caviglia e ginocchio in una sola azione. Ora è il momento di riposare un po'"
3 Milan-Gila: l’operazione si chiuderà a circa 30 milioni con possibile inserimento del cartellino del baby Lorenzo Calvani
05:57 Distinti e Popolari
Primo Piano
Milan, gli esuberi "liberano" quasi 100 milioni di costo annuo a bilancio. Con le cessioni sono possibili altri colpi importanti
Pietro MazzaraPrimo PianoMilan aggressivo sul calciomercato: vi spiego i perché. Tonali e quel sogno comune
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com