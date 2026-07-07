Milan, se dovesse partire Odogu possibile offerta milanista per Valdepenas del Real

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In caso di addio in prestito di David Odogu, il Milan potrebbe fare un tentativo per Victor Valdepenas de Real Madrid

Per rinforzare la dfesa, il Milan punta a chiudere nei prossimi giorni per Mario Gila, ma lo spagnolo della Lazio non srà l'unico innesto nella retroguardia milanista. Anche perchè tra coloro che ci sono attualmente in rosa ci sono due dfensori che potrebbero salutare, vale a dire Fikayo Tomori e David Odogu.

Per quanto riguarda il tedesco, dopo aver visto pochissimo il campo nell'ultima stagione, la sensazione è che verrà ceduto, probabilmente in prestito, per permettergli di giocare con continuità. In caso di addio di Odogu, il Milan potrebbe sostituirlo con un altro giovane che piace da tempo in via Aldo Rossi, cioè Victor Valdepenas, giocatore classe 2006 del Real Madrid. Lo riferisce Tuttosport.