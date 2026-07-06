Moretto: "A gennaio-febbraio Leao è stato veramente molto vicino a prolungare il contratto con il Milan". Ora si lavora per la cessione

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Dal possibile rinnovo al lavoro incessante per una cessione: è finita tra Milan e Leao. Il portoghese vuole una nuova avventura

Leao-Milan, siamo ormai ai saluti. Anche se fino a qualche mese fa sembrava che ci fosse spazio di manovra addirittura per un rinnovo di contratto. Lo racconta Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Ora il portoghese va verso la cessione anche se non ha ancora attratto l'interesse di club importanti.

MILAN-LEAO, DAL RINNOVO ALLA CESSIONE

“A gennaio-febbraio Leao è stato veramente molto vicino a prolungare il contratto con il Milan. Il Milan aveva lì pronta questa proposta di rinnovo che sicuramente non andava a sforare i limiti salariali del club rossonero, non avrebbe superato i 7 milioni netti bonus compresi che già sta percependo Leao, ma c’erano situazioni positive che agevolavano il calciatore da un punto di vista economico, oltre che a prolungare un contratto che attualmente è in scadenza nel 2028. Il Milan, non rinnovando il contratto di Leao, dovrà trovare una soluzione quest’estate. Su Leao resta forte la Turchia: ad oggi i club turchi sono quelli più interessati. Poi Premier League e Arabia sono soluzioni che potranno venire fuori nelle prossime settimane”.