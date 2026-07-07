Milan, Leao proposto alla Roma. Per ora nessuna offerta dalla Premier per il portoghese

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Secondo Claudio Raimondi, il Milan avrebbe proposto Leao alla Roma. Nessuna offerta invece finora dall'Inghilterra

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, nonostante il no della Lazio alla prima offerta del Milan da 22 milioni di euro per Mario Gila, in casa rossonera si continua a respirare fiducia di chiudere l'affare già nei prossimi giorni. I biancocelesti chiedono circa 30 milioni, ma la chiave per sbloccare la trattativa potrebbe essere l'inserimento del cartellino del giovane terzino classe 2008 della Primavera della Lazio, Lorenzo Calvani. A Casa Milan c'è ottimismo di arrivare alla fumata bianca, forte anche della volontà del difensore spagnolo che ha già detto sì al Diavolo.

Intanto in casa rossonera continua a tenere banco la questione che riguarda Rafael Leao che ora che ha terminato la sua avventura al Mondiale con il Portogallo può pensare al suo futuro. L'attaccante portoghese sarebbe stato offerto alla Roma, con i rossoneri che sarebbero pronti ad aprire alla cessione in prestito con obbligo di riscatto. Per ora non sono invece arrivate offerte dalla Premier League che resta la destinazione preferita di Leao, mentre sullo sfonda resta il Barcellona che però per ora si è limitato solo a chiedere informazioni.