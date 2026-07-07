Non solo Gila: nelle prossime settimane il Milan farà un tentativo anche per Gonçalo Inacio
Dopo il primo rifiuto della Lazio, il Milan sta pensando di fare un rilancio già nell prossime ore per Mario Gila, difensore classe 2000 che ha già un accordo con il Diavolo sulla base di un contratto di cinque anni a 4,5 milioni di euro più bonus a stagione. In casa rossonera resta comunque la fiducia di poter arrivare presto alla fumata bianca e dare così un altro rinforzo importante ad Amorim dopo Gonçalo Ramos.
Ma Gila non sarà l'unico colpo di mercato del Milan in difesa: come riferisce questa mattina Tuttosport, infatti, i rossoneri non mollano la presa per Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona e la sensazione è che verrà fatto un tentativo anche per lui nelle prossim settimane, magari dopo la chiusura di Gila e l’ingresso di qualche denaro derivante da una cessione.
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