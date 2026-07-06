Calciomercato La Lazio rifiuta la prima offerta del Milan per Gila: richiesta di 30 milioni

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Secondo Gianluca Di Marzio, la Lazio ha rifiutato la prima offerta del Milan per Mario Gila: i biancocelesti continuano a chiedere 30 milioni

Il Milan ha nei programmi di questo inizio settimana di chiudere il secondo acquisto di quest'estate. Dopo l'arrivo del centravanti portoghese Gonçalo Ramos, adesso il club rossonero punta al difensore spagnolo Mario Gila. Il centrale andrà in scadenza nel 2027 con la Lazio a cui ha già comunicato da tempo la sua volontà di non rinnovare il contratto. Da via Aldo Rossi hanno lavorato molto negli ultimi giorni e hanno strappato un accordo di massima con il giocatore e stanno cercando di superare il Napoli e l'Atalanta che si erano mosse per prima.

GILA, LA LAZIO RIFIUTA LA PRIMA OFFERTA DEL MILAN

Secondo quanto riferisce il giornalista Gianluca Di Marzio questa sera, però, la prima offerta del Milan alla Lazio per Mario Gila è stata rifiutata, rispedita al mittente. I biancocelesti continuano a chiedere almeno 30 milioni e il motivo è ben noto: devono corrispondere il 50% dell'incasso al Real Madrid. Nelle prossima ore ci sarà un nuovo aggiornamento dalle parti con il club milanista che è chiamato a rilanciare se vuole davvero portare Gila alla corte di Amorim. Tra la domanda della Lazio e l'offerta del Milan ballano circa 5 milioni.