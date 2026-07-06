Milan, ore decisive per Gila. Tra oggi e domani risposta definitiva

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Il Milan aspetta a breve una risposta definitiva della Lazio per Mario Gila: è lui il prescelto per rinforzare il pacchetto arretrato a disposizione di Amorim

Il Milan è al lavoro per portare alla corte di Amorim il difensore Mario Gila. L'agente Camano è a Roma per trovare l'accordo con la Lazio e Lotito: i rossoneri si aspettando di chiudere a breve. Queste le dichirazioni di Matteo Moretto sul difensore centrale spagnolo che ha già detto sì al Milan.

MILAN-GILA, ORE CALDE

“Ore decisive per Gila. Stiamo attendendo l’esito tra la Lazio e Camano, l’agente di Mario Gila che è a Roma per sbloccare la trattativa tra Lazio e Milan. Tra Milan e Gila è tutto fatto, tra Lazio e Milan c’è questa trattativa in corso, il Milan è in stretto contatto con la Lazio non solo tramite Camano ma anche con contatti diretti tra le parti. Attendiamo, oggi è una giornata molto molto importante. Mi aspetto che tra oggi e domani si possa arrivare ad una risposta definitiva nell’ambito di Mario Gila".