Base di intenti tra Cardinale e Mendes per la cessione di Leao

vedi letture

Gerry Cardinale si affida al super agente Jorge Mendes per favorire l'uscita di Rafa Leao: l'esterno portoghese è ormai ai saluti

Milan e Leao, è finita la storia d'amore. Decisione presa da entrambi i fronti: è arrivata l'ora di cambiare. Il calciatore l'ha reso pubblico con un paio di interviste in cui si è messo sul mercato, il Milan si muove dietro le quinte anche grazie all'aiuto del super agente Jorge Mendes. Matteo Moretto, in un video sulc anale YouTube di Fabrizio Romano, racconta di come il procuratore portoghese abbia una sorta di accordo verbale con Cardinale per favorire l'uscita di Leao.

FUTURO LEAO, ACCORDO MENDES-CARDINALE

"La situazione di Leao deve essere risolta e sta tenendo banco: Leao è pronto ad una nuova esperienza ed il Milan è pronto ad ascoltare offerte per Leao. Jorge Mendes non è l’agente di Leao, è sicuramente una persona molto vicina a Gerry Cardinale. Non c’è niente di firmato tra Leao e Mendes, ma c’è una specie di accordo sulla parola, una base di intenti, tra Cardinale e Mendes per cercare una soluzione in uscita per Leao. Prima l’uscita del portoghese, poi il Milan andrà sul sostituto".