Milan, piace sempre Valdepenas: può essere il sostituto in rosa di Odogu

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Davd Odogu potrebbe salutare il Milan e per sostituirlo nella rosa milanista un'opzione molto interessante potrebbe essere Valdepenas

Il Milan si appresta a chiudere con la Lazio per Mario Gila, che non sarà l'unico innesta in difesa visto che durante l'estate ci potrebbe essere le partenza di Fikayo Tomori e David Odugu. Per sostituire quest'ultimo, che ha giocato pochissimo nell'ultima stagione e che potrebbe andare via in prestito per proseguire il suo percorso di crescita, un'opzione interessante potrebbe essere Victor Valdepenas.

Lo scrive La Gazzetta dello Sport che spiega che il 19enne del Real Madrid, che ha esordito in prima squadra solo lo scorso dicembre, non è ancora pronto per fare il titolare del Milan, ma potrebbe essere una buona alternativa a Odogu nella rosa milanista. Valdepenas, che può fare sia il centrale che il terzino sinistro, ha lo stesso agente di Gila.