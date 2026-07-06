Romano sulla cessione di Leao: "Ci stava lavorando un altro agente, ora è entrato in ballo Jorge Mendes"

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L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato della cessione di Rafael Leao e dell'ingresso in scena di Jorge Mendes

Fabrizio Romano, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha dato questi aggiornamenti sul mercato del Milan, in particolare sul futuro di Rafael Leao che resta in uscita dal Diavolo: "L'idea di Rafael Leao di lasciare il Milan c'è ancora. E da quando mi risulta sul file Leao è entrato in ballo Jorge Mendes che vi posso assicurare che ad inizio mercato non stava lavorando all'operazione Leao, c'era un altro procuratore che ci stava lavorando, ma adesso c'è in ballo Mendes.

E mi dicono di fare molto attenzione anche all'Arabia Saudita. La priorità di Leao resta l'Europa, il suo desiderio è che arrivino offerte in particolare dalla Premier o dalla Liga. Se non dovesse arrivare nulla di interessante dall'Europa, allora a quel punto Mendes esplorerebbe anche il mercato dell'Arabia Saudita. Vediamo cosa succederà, ma sicuramente il futuro di Leao resta uno dei grandi temi dell'estate del Milan".