Romano: "Il Milan è andato con decisione su Gila e ora vuol chiudere"

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L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha confermato che il Milan è al lavoro per chiudere in questi giorni l'arrivo in rossonero di Gila

In un video pubblicato su YouTube, Fabrizio Romano ha confermato che questi saranno giorni decisivi per Mario Gila al Milan: "Il Milan è pronto all'assalto a Mario Gila. Saranno giorni importanti, già oggi il Milan ha programmato contatti diretti con la Lazio perchè vuole accelerare, vuole evitare l'inserimento di altre squadre o di qualche sorpresa. Il Milan è andato con decisione su Gila con cui ha già un accordo per un contratto di 5 anni a circa 5 milioni di euro a stagione. Ora bisogna chiudere con la Lazio che parte da una valutazione da 30 milioni. Il Milan si augura che siano trattabili, quindi di poter negoziare un pacchetto che include anche dei bonus. Si entrerà già oggi nel vivo, quindi ci saranno contatti diretti tra i due club per cercare di arrivare ad un accordo e dare così ad Amorim un altro rinforzo importante.

Il tecnico portoghese è atteso oggi a Milano dopo che nelle ultime settimane ha comunque lavorato tanto, ha chiamato Gonçalo Ramos, ha chiamato Gila. Insomma è sempre in contatto con i giocatori, sia quelli che ci sono già al Milan che quelli che vorrebbe portare in rossonero. Amorim è sempre più coinvolto e in settimana il Milan cercherà di chiudere anche per Gila. Non dimentichiamoci che il 50% ndrà al Real Madrid, per questo Lotito chiede qualcosa in più".