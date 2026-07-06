Milan-Gila: confermato l'incontro oggi a Roma tra l'agente e la Lazio

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Oggi è confermato l'incontro a Roma tra l'agente di Mario Gila e la Lazio per definire il passaggio del difensore spagnolo al Milan

Secondo quanto riferisce Sky, Alejandro Camaño, agente di Mario Gila, si trova oggi a Roma ed è dunque confermato che incontrerà la Lazio per parlare del passaggio del suo assistito al Milan. Il procuratore sta facendo anche da intermediario tra i due club e recapiterà quindi l'offerta del Diavolo che dovrebbe essere di 30 milioni di euro complessivi (25 milion di parte fissa più cinque milioni di bonus). L'affare è molto ben impostato e quindi ci sono ottime chance che già in questi giorni potrà arrivare la fumata bianca.

Gila, che era nel mirino anche dell'Atalanta e soprattutto del Napoli, ha già raggiunto nei giorni scorsi un accordo con il Milan per un contratto di cinque anni da circa cinque milioni di euro a stagione. Ricordiamo che la Lazio dovrà dare la metà dei soldi che incasserà dalla cessione del difensore spagnolo al Real Madrid.