Calciomercato MN - Il Catanzaro sulle tracce di Cappelletti e Sardo di Milan Futuro

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Primi movimenti in uscita anche per Milan Futuro: sulle tracce di Cappelletti e Sardo ci sarebbe un club di Serie B

Proprio come successo con la prima squadra, anche il mercato di Milan Futuro si è sbloccato con la nomina di Barquero a nuovo allenatore. Dopo l'arrivo del giovane Guarnier dal Birmingham, l'U23 rossonera potrebbe salutare qualche tassello importante della sua rosa prima di accogliere altri nuovi giocatori

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, il Catanzaro si starebbe cominciando a muovere per Jacopo Sardo e Mattia Cappelletti. Dopo l'affare Mattia Liberali, la società calabrese vorrebbe dare continuità a questa sinergia con il Milan portando in giallorosso questi due giocatori di Milan Futuro, dando loro la possibilità di mettersi in mostra in un campionato importante come la Serie B.