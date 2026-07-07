Milan-Gila, piccola franata. La chiave può essere il giovane Calvani: la situazione
Chi pensava che bastasse un incontro tra Milan e Lazio per chiudere l'affare Mario Gila si è dovuto ricredere. La prima offerta rossonera non ha soddisfatto del tutto i biancocelesti, dunque saranno necessari altri incontri per arrivare alla fumata bianca. La distanza tra le parti è comunque minima e per questo c'è ancora grande fiducia che si possa arrivare ad un accordo entro la fine di questa settimana.
MILAN-GILA: LA CHIAVE PUÒ ESSERE CALVANI
A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che la chiave per chiudere l'affare potrebbe essere Lorenzo Calvani, terzino classe 2008 delle Primavera della Lazio. Il ragionamento che fanno i dirigenti di via Aldo Rossi è piuttosto semplice: si sa che metà della cifra incassata per Gila andrà al Real Madrid, dunque ogni rilancio rossonero per il difensore spagnolo è da considerarsi al 50%. Questo discorso non vale invece per il cartellino del giovane esterno biancoceleste, per questo l'idea del Diavolo è quella di non alzare più di tanto la proposta per Gila, ma piuttosto accontenterà il club di Lotito sulla valutazione di Calvani.
MILAN-GILA: RESTA GRANDE FIDUCIA DI CHIUDERE NEI PROSSIMI GIORNI
Nonostante la piccola franata che si è registrata nelle scorse ore, il Milan resta fiducioso di chiudere l'affare entro la fine di questa settimana. L'intesa con il giocatore è già stata trovata da qualche giorno sulla base di un contratto di cinque anni a circa cinque milioni di euro netti. Già trovato anche l'accordo anche sulle commissioni dell'agente dello spagnolo che incasserà cinque milioni se l'operazione dovesse andare in porto.
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