Milan su Karetsas, ma prima deve uscire Leao. Moretto: "ll greco costa 35-40 milioni"

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In attesa della cessione di Leao, per la trequarti del Milan è tornato di moda il nome di Karetsas. Il Genk lo valuta 35-40 milioni

Nelle scorse ore, per la trequarti del Milan, è tornato di moda il nome di Konstantinos Karetsas, giocatore classe 2007 del Genk e della nazionale greca che già in passato è stato seguito con grande interesse dai rossoneri. Intervenuto in un video pubblicato dal canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha dato questo aggiornamento sul giovane talento greco che piace tanto al Diavolo:

"Konstantinos Karetsas è un 18enne con grandi qualità e ha un costo intorno ai 35-40 milioni di euro. Prima però è da capire quando e come Rafael Leao lascerà il Milan, poi dopo il suo addio si vedrà se ci saranno degli sviluppi su questo calciatore greco che piace molto all'interno della dirigenza rossonera. Amorim è molto stimolato dall'idea di avere in rosa non solo giocatori pronti all'uso, ma anche dei giovani da far crescere".