Calciomercato MN - Bennacer vicino alla rescissione con il Milan: pronto a una nuova avventura in Qatar

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Ismael Bennacer è a un passo dal rescindere con il Milan per cominciare una nuova esperienza in Qatar, all'Al Shamal Sports Club

Presto il nodo legato al futuro di Ismael Bennacer si potrebbe sciogliere. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, il centrocampista algerino sarebbe vicino alla rescissione contrattuale con il Milan, club al quale sarebbe legato fino al 30 giugno 2027. Scadenza, questa, che non verrà rispettata, anche perché le parti starebbero definendo gli ultimi dettagli per separarsi, con Bennacer pronto a cominciare una nuova avventura in Qatar.

Per l'ex 4 rossonero si sarebbe fatto avanti l'Al Shamal Sports Club, che tramite uno dei suoi dirigenti avrebbe forgiato l'algerino nel corso di queste settimane di preparazione in Qatar con il suo personal. Per Bennacer si era parlato tanto di un possibile ritorno alla Dinamo Zagabria, che però non si concretizzerà mai, anche perché per il mediano sarebbe pronto un contratto da 6 milioni di euro a stagione. Il club qatariota punta a chiudere l'operazione entro la fine di questa settimana.