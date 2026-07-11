Moretto: “Rabiot è centrale per il Milan, lui ha avuto interessamenti dal Napoli”
MilanNews.it
Matteo Moretto parla del futuro di Adrien Rabiot.
Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato del futuro di Rabiot. Queste le sue parole.
"Per quanto riguarda il futuro di Adrien Rabiot che è assolutamente concentrato sulla nazionale, il Milan lo aspetta, nel senso che per il Milan è un calciatore importante. Chiaramente sì, ha avuto degli interessamenti. Per esempio il Napoli ci ha pensato, ma il Napoli prima di fare dei passi in avanti per andare ad acquistare un calciatore in modo concreto, deve comunque prima vendere qualcuno. Anguissa è ancora un calciatore del Napoli e abbiamo già spiegato la sua situazione, però insomma ad oggi la situazione riguardante Rabiot è questa".
Pubblicità
Calciomercato Milan
Bianchin: "Al Milan si trova bene, i tifosi lo amano e riconquistare la Champions: tutto fa pensare che Modric resterà"
CalciomercatoMN - Lazio-Milan, non solo Gila: ai rossoneri anche Calvani. Operazione da 2.5 milioni di euro
Le più lette
2 Letizia: "Alzarsi una mattina infatuati da impazzire del Milan è la cosa più semplice del mondo, ma la tenuta di Cardinale la valuteremo nelle difficoltà"
3 Oddo: "Camarda mi chiamò per chiedermi cosa pensassi del Lecce, gli risposi che aveva fatto una cavolata"
Primo Piano
Primo PianoGila: "Le idee del mister e tutto quello che è il Milan mi hanno portato a scegliere il Diavolo"
CalciomercatoRabiot: "Parlerò più avanti con Amorim". La madre-agente lascia intendere che resterà al Milan
Luca SerafiniA Cardinale nessuno sconto. Inchiesta arbitri: è tempo di verità. Abbonamenti: con la Curva e con i club
Franco OrdineAmorim non vuol fare la rivoluzione. Pulisic e Modric restano, Leao no. Cardinale ha scritto la ripartenza
Carlo Pellegatti“ONE MAN BUYER”. Ramos e Gila, Milan più forte. Gli avanzi del banchetto. Voltata pagina? No, cambiato libro!
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com