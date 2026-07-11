Moretto: “Rabiot è centrale per il Milan, lui ha avuto interessamenti dal Napoli”

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Matteo Moretto parla del futuro di Adrien Rabiot.

Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato del futuro di Rabiot. Queste le sue parole.

"Per quanto riguarda il futuro di Adrien Rabiot che è assolutamente concentrato sulla nazionale, il Milan lo aspetta, nel senso che per il Milan è un calciatore importante. Chiaramente sì, ha avuto degli interessamenti. Per esempio il Napoli ci ha pensato, ma il Napoli prima di fare dei passi in avanti per andare ad acquistare un calciatore in modo concreto, deve comunque prima vendere qualcuno. Anguissa è ancora un calciatore del Napoli e abbiamo già spiegato la sua situazione, però insomma ad oggi la situazione riguardante Rabiot è questa".