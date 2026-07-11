Tomori, l’estate della cessione? La Juventus torna alla carica per l’inglese

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La Juventus è tornata sulle tracce di Tomori come eventuale sostituto di Gatti.

Il nome di Fikayo Tomori torna ad essere centrale nel mercato rossonero, e non solo. Con l'arrivo di Mario Gila, che sicuramente occuperà il ruolo di braccetto di destra, l'inglese potrebbe trovare meno spazio. Con il contratto in scadenza nel 2027, questa potrebbe essere l'estate della cessione del numero 23. Contemporaneamente, come riporta la Gazzetta dello Sport, si riaccendono i riflettori della Juventus per il difensore rossonero.

Con GattI in uscita, i bianconeri hanno bisogno di un nuovo centrale di difesa e l'idea Tomori è tornata in cima alla lista dei dirigenti di Torino. Un anno e mezzo dopo il principio di accordo tra i club, che si concluse poi con un nulla di fatto a causa della volontà del giocatore, la pista potrebbe tornare calda. Nonostante gli alti e bassi con il Milan, Tomori è un profilo che conosce molto bene il calcio italiano e non avrebbe bisogno di tempo per integrarsi nel campionato. Prima che la tratattiva possa prendere piede però, i bianconeri devono cedere. Fatto questo, il matrimonio tra Tomori e la Juve potrebbe finalmente svolgersi.