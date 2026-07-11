Di Marzio: "Il Napoli non ha preso Gila perché ha una marea di giocatori da dover cedere"

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Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, si è così espresso all'interno di "Caffè Di Marzio" sul calciomercato delle big italiane.

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, si è così espresso all'interno di "Caffè Di Marzio" - il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com, sul calciomercato delle big italiane: "La giornata di giovedì sembrava pazzesca per il calciomercato, quasi come uno degli ultimi giorni. Penso al blitz notturno della Fiorentina per Atta, all'Inter che prende Khalaili, mentre al Milan è arrivato Gila. Allo stesso tempo, è vero che il Mondiale ha inevitabilmente rallentato il mercato: fateci caso, ci sono giocatori anche di livello internazionale che addirittura sono senza contratto, disoccupati. Ci sono tanti giocatori che non hanno ancora trovato una sistemazione, penso a Vlahovic, Goretzka e Kessie. Sugli ultimi due la Juventus è sempre vigile: è chiaro che oggi prendere un centrocampista non è la priorità, ma non vanno depennati, perché uno dei due, se non addirittura tutti e due, la Juventus li vorrebbe prendere. Ecco, il punto è anche questo: tante società hanno giocatori da vendere, il Napoli ne è l'esempio. Non è riuscito a chiudere Khalaili e Gila, che sono andati all'Inter e al Milan, perché ha una marea di giocatori da dover cedere".

Di Marzio e il calciomercato Juventus

"Tutti - ha proseguito Di Marzio sul calciomercato della Juventus - devono comprare, ma tutti devono soprattutto prima vendere e il mercato è chiaramente condizionato da un Mondiale che sta arrivando alla fase finale e che dovrebbe poi sbloccare le trattative. Ci sono anche situazioni infinite, come quella del 'Dibu', Emiliano Martinez, con il giocatore ancora impegnato in nazionale, che quindi non può esporsi in prima persona per andare dall'Aston Villa a dire di lasciarlo andare alla Juventus. Lo sta facendo Kolo Muani, perché ha già dimostrato con i fatti di voler andare alla Juventus, facendo sì che ora il club bianconero possa avere più forza nella trattativa con il Paris Saint-Germain".