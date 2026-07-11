Milan, avviati i contatti con l’entourage di Doue: il giocatore entusiasta della possibilità

Milan, avviati i contatti con l’entourage di Doue: il giocatore entusiasta della possibilitàMilanNews.it
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Oggi alle 17:12Calciomercato Milan
di Andrea La Manna
Il Milan ha avviato i contatti con l’entourage di Guèla Doue per un possibile trasferimento in rossonero.

Questa mattina, sulle pagine di Tuttosport, è stata riportata un'indiscrezione di mercato riguardo un possibile nuovo innesto del Milan. Stiamo parlando di Guèla Doue, ivoriano classe 2022 di proprietà dello Strasburgo. Difensore centrale, alto 1,87 m, ha collezionato 34 presenze stagionali la scorsa stagione.

Secondo il quotidiano torinese, sono stati "Avviati i contatti con l'entourage del giocatore, che ha aperto con entusiasmo dinanzi alla possibilità di un trasferimento a Milano. Pronto un quinquennale da 2.5 milioni a stagione più bonus. Adesso va trovata un'intesa":