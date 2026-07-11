Pellegatti: “Sono innamorato di Davis, lo prenderei subito per potenziare l’attacco”

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Pellegatti parla di Davis, attaccante dell’Udinese, che sarebbe perfetto per i rossoneri.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di un colpo di mercato che secondo lui sarebbe perfetto per i rossoneri. Queste le sue parole.

"Davis è un '98 fisicato, l'avete visto, contro il Milan a San Siro ha fatto reparto da solo. Allora sono andato a controllare quale sia il prezzo di Transfermarkt che ci fa un po' da base, e mette 10 milioni di euro. Inserendo Bondò, io quel giocatore lo prenderei subito. Pensate un attacco del Milan che giocherà a una punta, Goncalo Ramos e alternativa alternativa Davis. È un giocatore che l'anno scorso ha subito forse troppi infortuni, però io un giocatore del genere per potenziare l'attacco lo prenderei subito".