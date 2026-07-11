Gila: "Il Milan per me è un sogno. Qui vengo per imparare"

vedi letture

Mario Gila, nuovo difensore del Milan arrivato dalla Lazio, si racconta ai canali ufficiali del club rossonero nella sua prima intervista

Mario Gila è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il difensore arriva dalla Lazio per 27,5 milioni di euro e ha firmato un quinquennale da 4,5 milioni l'anno. Lo spagnolo, che si è rivelato molto entusiasta di questa nuova avventura, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero. Queste le sue dichiarazioni:

L'INTERVISTA DI MARIO GILA

L'impatto con la Serie A: “Ho passato un momento molto difficile. Nei primi anni non giocavo. Venivo dal Real Madrid, venivo con una mentalità da ragazzino e mi aspettavo di giocare. Ma poi ti rendi conto che la Serie A e i livelli così sono molto alti e non è facile. Ma non ho mai mollato, ho cercato aiuto esterno perché sono una persona che non si arrende mai in questo senso. Quando stavamo per arrivare alla fine del campionato, l’anno scorso, Davide Ranzato mi ha messo in testa questa parola: “Perseveranza”. Mi ha detto che questa è la mia parola perché non ho mai mollato. Guardo la maglia per cui ho firmato e anche io mi definisco così, perché ho passato momento non facili, ma sono stato ricompensato”.

Cos'è per te il Milan? “Per me il Milan è un sogno, una delle squadre più importanti in Europa. Si vede anche nella storia, nei trofei, in quello che trasmette il club, la potenza che ha a livello mondiale. Ho fatto un salto che concretizza un po’ tutto lo sforzo che ho dato durante la mia vita, così come quello della mia famiglia. È un posto dove posso esprimere il potenziale che credo di avere”.

Che giocatore sei? “Sono un giocatore molto perfezionista. Certo il mio massimo in qualsiasi parte della mia vita. Se vedi, in campo sono molto più arrogante. Sono uno che ti guarda male, sono aggressivo. Voglio aiutare la squadra in queste fasi, non solo in campo, anche esternamente. Voglio aiutare i miei compagni ma anche farmi aiutare, imparando. Sono in una società in cui vengo ad imparare. Sono un giocatore allegro, simpatico, che fa star bene tutte le persone che lo circondano.

Cosa ha rappresentato per te il Milan crescendo? “Quello che ho visto durante la mia infanzia, quando vivevo il calcio con grande emozione e volevo realizzare i miei sogni, giocando nelle squadre più forti al mondo, ho vissuto un Milan che ha fatto la storia. Ed è quella la maglia che porto”.”