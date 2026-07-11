Ordine sulla lite Ibra-Cardinale: "I diretti interessati fanno sapere che non hanno mai litigato"
Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sulla nuova gestione del Milan da parte di Cardinale e Ibrahimovic: "È tutto chiaro, finalmente. È chiaro finalmente quale sia diventato il ruolo di Gerry Cardinale. Si è messo in discussione lui stesso dopo essere stato assente per 4 lunghissimi anni aspettando che altri realizzassero le sue idee che invece sono rimaste sospese. Adesso è chiaro che lui risponde in prima persona di ogni scelta, di ogni acquisto, di ogni organizzazione interna a cominciare dal ruolo che Ibra si è ritagliato. A questo punto non ci sono più equivoci di fondo da segnalare: perché Ibra era ed è l’ambasciatore del Milan in giro per il mondo tanto da averlo portato a colloquio con Trump nel ricevimento alla casa Bianca. Ecco il punto definitivo sulla questione che ha diviso i tifosi i quali lo hanno messo nel mirino. In questa nuova era Ibra è ai margini dell’operatività e poi fanno sapere i diretti interessati non hanno mai litigato come da più parti è stato scritto sulla base di chissà quale favola".
L'altro punto del nuovo Milan
"Il secondo punto - ha spiegato Franco Ordine - è il cambio di gioco e di mentalità. Amorim ha detto chiaramente che vorrà provare a fare un calcio offensivo. Non c’è riuscito Fonseca due anni prima ma allora non c’era a sostenerlo né un club forte e nemmeno un proprietario disponibile a investimenti cospicui come è già avvenuto con Ramos e Gila che sono pedine essenziali".
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