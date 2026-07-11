Gila dopo la firma con il Milan: "Le mie sensazioni sono positve. Ho tanta voglia di vedermi a Milanello""
Nell'intervista rilasciata ai canali ufficiali del Milan, Mario Gila ha spiegato perchè ha scelto il club rossonero: "Ho scelto il Milan perchè è una delle squadre più forti a livello mondiale, la storia che ha e tutto quello che c'è intorno è quello di cui avevo bisogno per arrivare a certi livelli. Possiamo fare tante cose belle, ci sono tanti obiettivi e prometto di aiutare la squadra dando tutto quello che ho. E' una sfida bellissima per me. Le idee del mister e tutto quello che è il Milan mi hanno portato a scegliere il Diavolo.
Le emozioni dei primi giorni a Milano? Ero molto emozionato per essere arrivato in un club importante. In questi giorni ci sono state tante emozioni positive, sono molto felice. Le mie sensazioni sono positve, sono sicuro che mi troverò bene con i compagni, io sono uno che sta bene ovunque. Lunedì ci sarà il raduno a Milanello? Sono molto curioso di vedere Milanello, ci saranno i tifosi lunedì. Non vedo l'ora di conoscere il mister e vedere come lavora. Ho tanta voglia di vedermi a Milanello".
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