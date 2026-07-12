Balotelli su Ramos: "Ho visto giocatori forti fare male in Serie A, poi ripartire e fare nuovamente bene all'estero. Sarà una bella sfida per lui”
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Mario Balotelli parla di Gonçalo Ramos, nuovo attaccante del Milan acquistato dal PSG per 70 milioni di euro
Mario Balotelli, centravanti italiano che da qualche mese gioca in Arabia Saudita con l'Al Ittifaq, ha rilasciato un'intervista a SportMediaset. Le sue parole:
Il Milan ha acquistato un centravanti come Goncalo Ramos.
"La Serie A è sfidante per un attaccante straniero, ho visto giocatori forti fare male, poi ripartire e fare nuovamente bene all'estero. Sarà una bella sfida per lui”.
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