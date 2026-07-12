Balotelli su Ramos: "Ho visto giocatori forti fare male in Serie A, poi ripartire e fare nuovamente bene all'estero. Sarà una bella sfida per lui”

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Mario Balotelli parla di Gonçalo Ramos, nuovo attaccante del Milan acquistato dal PSG per 70 milioni di euro