Balotelli: "Recentemente ho letto tante critiche su Allegri ma quando l'avevo avuto al Milan mi era piaciuto tantissimo"
Mario Balotelli difende Allegri, suo ex allenatore, dalle numerose critiche ricevute negli ultimi mesi. Il livornese ora è il tecnico del Napoli
Mario Balotelli, centravanti italiano che da qualche mese gioca in Arabia Saudita con l'Al Ittifaq, ha rilasciato un'intervista a SportMediaset. Le sue parole:
Un messaggio per Allegri ora che allena il Napoli?
"Recentemente ho letto tante critiche verso di lui ma quando l'avevo avuto al Milan mi era piaciuto tantissimo. Se è ancora quello, farà bene".
Sono candidati allo Scudetto?
"Sì, ma voglio dire un'aggiunta a sorpresa, la Roma".
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