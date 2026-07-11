Balotelli: "Recentemente ho letto tante critiche su Allegri ma quando l'avevo avuto al Milan mi era piaciuto tantissimo"

Balotelli: "Recentemente ho letto tante critiche su Allegri ma quando l'avevo avuto al Milan mi era piaciuto tantissimo"
Oggi alle 23:11News
di Manuel Del Vecchio
Mario Balotelli difende Allegri, suo ex allenatore, dalle numerose critiche ricevute negli ultimi mesi. Il livornese ora è il tecnico del Napoli

Mario Balotelli, centravanti italiano che da qualche mese gioca in Arabia Saudita con l'Al Ittifaq, ha rilasciato un'intervista a SportMediaset. Le sue parole:

Un messaggio per Allegri ora che allena il Napoli?

"Recentemente ho letto tante critiche verso di lui ma quando l'avevo avuto al Milan mi era piaciuto tantissimo. Se è ancora quello, farà bene".

 Sono candidati allo Scudetto?

"Sì, ma voglio dire un'aggiunta a sorpresa, la Roma".