Malagò: "Maldini e Leonardo due facce della stessa medaglia"
Intervenuto al TG2 Post, il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha raccontato il nuovo progetto tecnico della Federazione con Paolo Maldini come nuovo DT e Leonardo come Advisor. Le sue parole: "Sin da subito ho pensato che Paolo Maldini potesse essere la persona giusta per sovrintendere a quello che è il settore tecnico della Federcalcio, che poi implica non solo la Nazionale maggiore ma tutta la filiera delle nazionali giovanili. In due settimane abbiamo portato avanti idee, progetti, e Paolo da subito mi ha detto che sarebbe stato non solo felice, ma sarebbe stato giusto coinvolgere Leonardo come consulente, come advisor. Io sono molto contento anche di questo perché ho stima profonda nei suoi confronti. Sono due facce della stessa medaglia. C'è un impegno di quattro anni che ci deve portare, da qui al 2030, al Mondiale prossimo, passando per l'Europeo".
Sul prossimo CT: "Da ora cominciamo a ragionare. L'ultima responsabilità sarà mia e del Consiglio federale, ma credo sia giusto e rispettoso individuare insieme il nuovo commissario tecnico".
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