Milan, tutte le amichevoli estive trasmesse da Sky Sport

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Queste tutte le amichevoli estive del Milan di Amorim trasmesse da Sky Sport

Come riporta il sito di SkySport, a luglio e agosto verranno trasmesse le amichevoli estive di Inter, Juventus, Milan e Napoli, oltre allo spareggio di Conference League dell’Atalanta. Di seguito il programma completo:

"Le amichevoli di luglio su Sky

Si partirà il 18 luglio con Basilea-Juventus; il 25 luglio Standard Liegi-Juventus e Celtic-Milan. Il 26 luglio toccherà a Karlsruhe-Inter; il 31 luglio Juventus-Nizza.

Le amichevoli di agosto su Sky

Ad agosto in calendario Manchester City-Inter (1° agosto, Asahi Super Dry Trophy nell’ambito dell’Hong Kong Football Festival), Milan-Inter e Chelsea-Juventus (5 agosto); Juventus-Inter e Chelsea-Milan (8 agosto), oltre a Juventus-Palermo (11 agosto), Manchester United-Milan (15 agosto) e l’amichevole Juventus “in famiglia” allo Juventus Stadium (17 agosto). L’Atalanta sarà impegnata nello spareggio di Conference League di fine agosto. Anche il Napoli sarà coinvolto in una serie di test estivi, tutti disponibili su Sky Primafila in pay per view. Durante il ritiro di Dimaro Folgarida gli azzurri affronteranno l’Arezzo il 22 luglio e la Carrarese il 26 luglio; nel ritiro di Castel di Sangro sono invece in programma le sfide contro Osasuna (5 agosto), Celta de Vigo (8 agosto) e Aris Salonicco (12 agosto)".

Questo, nel dettaglio, il programma completo del Milan di Ruben Amorim:

Celtic-Milan: sabato 25 luglio, Celtic Park - Glasgow

Milan-Inter: mercoledì 5 agosto, Optus Stadium - Perth

Chelsea-Milan: domenica 9 agosto, Gelora Bung Karno Stadium - Indonesia

Manchester United-Milan: sabato 15 agosto, Tarczynski Arena - Breslavia