TOP NEWS del 11 luglio: il futuro di Rabiot, Maldini DT in Nazionale

TOP NEWS del 11 luglio: il futuro di Rabiot, Maldini DT in NazionaleMilanNews.it
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Oggi alle 01:00News
di Manuel Del Vecchio
Le migliori notizie del Milan nella giornata di oggi 11 luglio: Rabiot parla del suo futuro, Maldini DT con Leonardo per l'Italia

Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, sabato 10 luglio 2026:

Paolo Maldini nuovo Direttore Tecnico della Federazione. Con lui c'è Leonardo

Rabiot: "Parlerò più avanti con Amorim". La madre-agente lascia intendere che resterà al Milan

- MN - Lunedì il raduno a Milanello, la Curva Sud non sarà presente

- Ramos e Gila "riempiono" le liste: ora via con le cessioni per registrare ulteriori nuovi acquisti

- Gila: "Il Milan per me è un sogno. Qui vengo per imparare"