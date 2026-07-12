TOP NEWS del 11 luglio: il futuro di Rabiot, Maldini DT in Nazionale
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Le migliori notizie del Milan nella giornata di oggi 11 luglio: Rabiot parla del suo futuro, Maldini DT con Leonardo per l'Italia
Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, sabato 10 luglio 2026:
- Paolo Maldini nuovo Direttore Tecnico della Federazione. Con lui c'è Leonardo
- Rabiot: "Parlerò più avanti con Amorim". La madre-agente lascia intendere che resterà al Milan
- MN - Lunedì il raduno a Milanello, la Curva Sud non sarà presente
- Ramos e Gila "riempiono" le liste: ora via con le cessioni per registrare ulteriori nuovi acquisti
- Gila: "Il Milan per me è un sogno. Qui vengo per imparare"
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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