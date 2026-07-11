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Paolo Maldini nuovo Direttore Tecnico della Federazione. Con lui c'è Leonardo
MilanNews.it
Paolo Maldini ha accettato l’incarico di Direttore Tecnico della Federazione. Con lui ci sarà Leonardo nella qualità di Advisor
Con un comunicato la FIGC ha annunciato la nomina di Paolo Maldini come Direttore Tecnico della Federazione:
"Con soddisfazione il Presidente della FIGC, Giovanni Malagò, annuncia che Paolo Maldini ha accettato l’incarico di Direttore Tecnico della Federazione. Paolo Maldini svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di Advisor. A Paolo Maldini Giovanni Malagò affiderà anche la presidenza del Club Italia".
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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