Balotelli: "Zlatan fa il dirigente di Zlatan... io so che mette il 100% in ogni cosa che fa"

vedi letture

Mario Balotelli, intervistato da SportMediaset, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic ed il suo operato da dirigente con RedBird

Mario Balotelli, centravanti italiano che da qualche mese gioca in Arabia Saudita con l'Al Ittifaq, ha rilasciato un'intervista a SportMediaset. Le sue parole: "Qui sto bene, il progetto è buono e questa squadra ha prospettive di miglioramento. E poi a Dubai si vive bene. Non so fin quando andrò avanti, di sicuro finché ho questa passione nell'allenarmi, sudare, andare in campo e segnare. Anche se tutto ciò che fa da contorno a questo calcio inizia a stufarmi”.

Cosa pensi di Ibrahimovic dirigente al Milan?

"Devo rispondere? (ride, ndr). Zlatan fa il dirigente di Zlatan... io so che mette il 100% in ogni cosa che fa".