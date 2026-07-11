Ordine: “Jashari non può giocare a due. Cardinale? Adesso fa lui”
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Intervenuto a QSVS, il noto giornalista Franco Ordine ha parlato del centrocampo del Milan in vista della prossima stagione e del cambio di rotta di Gerry Cardinale. Queste le sue parole.
"L'errore principale su Jashari è stato quello di presentarlo come perno centrale del centrocampo, ma lui è una mezzala non un centrale. L'unico centrale che può giocare a due con Rabiot è Ricci. Poi devi avere a che i ricambi. Se Cardinale ha deciso che non è andato bene quanto fatto fino al 24 maggio, qual era l'alternativa? L'alternativa è di dire che lui è stato assente e hanno fatto gli altri, sbagliando, e adesso fa lui".
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