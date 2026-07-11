VIDEO - Milan, riecco Chukwueze. Il nigeriano si è allenato per arrivare pronto al raduno

vedi letture

Amorim punterà definitivamente su Chukwueze? Intanto il nigeriano si allena duramente in vista del ritiro a Milanello

"Ci sono giocatori che rimarranno con noi, come Chukwueze. Ci servono giocatori che facciano l'uno contro uno". Durante la sua conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim ha citato l'esterno nigeriano di ritorno dal prestito al Fulham.

Chukwu ha fatto bene in Inghilterra, ma i Cottagers hanno cambiato completamente progetto tecnico e hanno scelto di non riscattarlo. L'ex Villarreal domani sarà a Milanello e farà il ritiro con i compagni, nella speranza di convincere definitivamente Amorim a puntare su di lui. Nel frattempo, come dimostrano i video che ha postato sui suoi social, si è allenato con grande impegno per arrivare con una condizione fisica già di un certo livello.