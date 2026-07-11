Milan, Gila è il dodicesimo rossonero a scegliere la maglia numero 34
Mario Gila sceglie la maglia numero 34 del Milan: è il dodicesimo rossonero della storia del club
È ufficiale, Mario Gila è un nuovo giocatore del Milan. Lo spagnolo arriva dalla Lazio per 27.5 milioni di euro e ha firmato un contratto quinquennale da 4.5 milioni annui. Grande entusiasmo per il difensore, che si è detto orgoglioso di essere al Milan. Ha scelto la maglia numero 34, diventando così il dodicesimo giocatore della storia rossonera, da quando esistono i numeri di maglia fissi, ad indossare questo numero.
I NUMERI 34 DELLA STORIA DEL MILAN
Jesper Blomqvist (96/97)
Massimo Maccarone (97/98)
Simonluca Agazzone (99/00)
Michele Ferri (00/01)
Ümit Davala (01/02)
Alessandro Matri (02/03)
Gastone Bottini (06/07)
Ibrahim Bá (07/08)
Bryan Cristante (11/12)
Nigel de Jong (12/13 - 15/16)
Valeri Vladimirov (25/26)
Mario Gila (26/27)
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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