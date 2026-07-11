Milan, Gila è il dodicesimo rossonero a scegliere la maglia numero 34

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Mario Gila sceglie la maglia numero 34 del Milan: è il dodicesimo rossonero della storia del club

È ufficiale, Mario Gila è un nuovo giocatore del Milan. Lo spagnolo arriva dalla Lazio per 27.5 milioni di euro e ha firmato un contratto quinquennale da 4.5 milioni annui. Grande entusiasmo per il difensore, che si è detto orgoglioso di essere al Milan. Ha scelto la maglia numero 34, diventando così il dodicesimo giocatore della storia rossonera, da quando esistono i numeri di maglia fissi, ad indossare questo numero.

I NUMERI 34 DELLA STORIA DEL MILAN

Jesper Blomqvist (96/97)

Massimo Maccarone (97/98)

Simonluca Agazzone (99/00)

Michele Ferri (00/01)

Ümit Davala (01/02)

Alessandro Matri (02/03)

Gastone Bottini (06/07)

Ibrahim Bá (07/08)

Bryan Cristante (11/12)

Nigel de Jong (12/13 - 15/16)

Valeri Vladimirov (25/26)

Mario Gila (26/27)