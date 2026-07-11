Nkunku, che fisico. Il francese al top per il raduno, può rilanciarsi con Amorim?
L'estate è indubbiamente il periodo dell'ottimismo e delle speranze. Dopo mesi bui il tifoso rossonero può tornare, sembra, a respirare un attimo. Il campo sarà l'unico giudice imparziale, ma per ora il momentum del Milan è completamente cambiato. Gli acquisti di Ramos e Gila hanno dato un minimo di ottimismo ai tifosi, in attesa di vederli allenati da Amorim.
È anche il momento dei potenziali riscatti. Nkunku, ad esempio, si presenterà a Milanello in splendida forma: dalle immagini postate dal francese sui social il giocatore si è tirato a lucido e pare molto più snello rispetto ad un anno fa. Nel 3-4-2-1 di Amorim può agire sia da punta, in modo diverso da Ramos, ma soprattutto come uno dei due trequartisti alle spalle dell'attaccante, quasi come faceva al Lipsia. L'allenatore portoghese riuscirà a rivitalizzarlo e farlo tornare ai livelli, altissimi, dei giorni della Bundesliga? Al campo la risposta.
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