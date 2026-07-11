Zazzaroni: “Il Como stava trattando Ramos per 35 milioni, non è che RedBird ha fatto un favore al PSG in cambio di qualcosa?”

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Ivan Zazzaroni parla del mercato del Milan e di Gonçalo Ramos

Durante l'ultima puntata di Football Club, podcast del Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni tra i vari temi ha parlato anche del Milan. Di seguito un estratto delle sue parole.

"In Italia non ci sono proprio i soldi. Il Milan, che è quello che sembrava più in ritardo, adesso Cardinale è presentissimo, ha detto anche che deve firmare tutto lui, ha fatto questo colpo, Goncalo Ramos, 75 milioni per un giocatore bravo, sottolineo un grande centravanti, che però il Como lo stava trattando a 35 milioni più bonus. Questa differenza è molto sospetta perché il PSG ha dei probelmi di financial fair play, allora ho detto vuoi vedere che hanno sopravvalutato il giocatore e in qualche modo il PSG fa avere dei soldi a RedBird?".