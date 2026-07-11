Immobile sicuro: “Inter favorita, le altre si devono attrezzare per darle fastidio”

Immobile sicuro: “Inter favorita, le altre si devono attrezzare per darle fastidio”MilanNews.it
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Oggi alle 21:36News
di Andrea La Manna
Immobile parla della griglia di partenza della prossima Serie A.

Durante l'intervista rilasciata al portale Noi Biancocelesti, l'ex bomber della Lazio Immobile ha parlato tra i vari temi anche della prossima Serie A e della sua personale griglia di partenza. Queste le sue parole.

Sulla griglia di partenza della Serie A 2026/2027 - "Credo sia favorita l'Inter, ho visto tanti cambi di allenatori e quindi necessità di assestamento, mentre loro sono già rodati. Milan, Napoli e Juventus si devono attrezzare per dare loro fastidio".