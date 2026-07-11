Dal Milan all'Italia, dopo otto anni Maldini e Leonardo ancora insieme
Leonardo e Maldini, Maldini e Leonardo. La storia dirigenziale del duo torna ad intrecciarsi. Ad agosto 2018, con il Milan passato sotto il controllo del fondo Elliott, Leonardo richiamava Maldini in rossonero offrendogli la sua prima avventura da dirigente sportivo.
Otto anni dopo la storia si ripete, ma al contrario. Paolo Maldini accetta il ruolo di DT della FIGC e al suo fianco vuole Leonardo, che ufficialmente ricopre il ruolo di Advisor. Paolo ha voluto al suo fianco una figura che ha sempre indicato come quella di mentore quando si parla di carriera dietro una scrivania.
MALDINI ACCETTA LA PROPOSTA DI MALAGÒ, IL COMUNICATO
"Con soddisfazione il Presidente della FIGC, Giovanni Malagò, annuncia che Paolo Maldini ha accettato l’incarico di Direttore Tecnico della Federazione. Paolo Maldini svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di Advisor. A Paolo Maldini Giovanni Malagò affiderà anche la presidenza del Club Italia".
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