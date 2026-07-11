Dal Milan all'Italia, dopo otto anni Maldini e Leonardo ancora insieme

Dal Milan all'Italia, dopo otto anni Maldini e Leonardo ancora insiemeMilanNews.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 21:47News
di Manuel Del Vecchio
Maldini e Leonardo, rapporto di grande stima e rispetto. Dopo otto anni tornano a lavorare insieme, stavolta per l'Italia e la FIGC

Leonardo e Maldini, Maldini e Leonardo. La storia dirigenziale del duo torna ad intrecciarsi. Ad agosto 2018, con il Milan passato sotto il controllo del fondo Elliott, Leonardo richiamava Maldini in rossonero offrendogli la sua prima avventura da dirigente sportivo.

Otto anni dopo la storia si ripete, ma al contrario. Paolo Maldini accetta il ruolo di DT della FIGC e al suo fianco vuole Leonardo, che ufficialmente ricopre il ruolo di Advisor. Paolo ha voluto al suo fianco una figura che ha sempre indicato come quella di mentore quando si parla di carriera dietro una scrivania.

MALDINI ACCETTA LA PROPOSTA DI MALAGÒ, IL COMUNICATO

"Con soddisfazione il Presidente della FIGC, Giovanni Malagò, annuncia che Paolo Maldini ha accettato l’incarico di Direttore Tecnico della Federazione. Paolo Maldini svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di Advisor. A Paolo Maldini Giovanni Malagò affiderà anche la presidenza del Club Italia".