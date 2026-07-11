Su Tomori c'è il Newcastle di Howe: le news dall'Inghilterra

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Su Fikayo Tomori c'è l'interesse del Newcastle: le news dall'Inghilterra

Stando a quanto riferisce Pete O'Rourke, giornalista di Footballinsider247.com, il Milan è pronto a lasciar partire Tomori durante la finestra di mercato estiva. L’inglese, arrivato dal Chelsea nel 2021, ha un solo anno di contratto ed una sua partenza è probabile.

Sul difensore classe 1997 c’è il Newcastle, con l’allenatore Eddie Howe che è da tempo un ammiratore del rossonero: un ritorno in Premier League non è poi così improbabile, anche se al momento non c’è una trattativa vera e propria tra i club.