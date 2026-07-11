MN - Lunedì il raduno a Milanello, la Curva Sud non sarà presente
Il via ufficiale della nuova stagione rossonera è sempre più vicino. Domani i calciatori sono attesi a Milanello per i consueti test fisici di inizio annata, mentre nella giornata di lunedì prenderà ufficialmente il via il raduno per la stagione 2026/27 del Milan. A guidare il tutto ci sarà Ruben Amorim, nuovo allenatore portoghese scelto e presentato nei giorni scorsi da Gerry Cardinale: c'è l'intenzione di dare una svolta importante al triste passato recente del club.
Nonostante l'ondata di cauto ottimismo dato dall'acquisto di Gonçalo Ramos e Mario Gila, a cui si aggiunge un nuovo modus operandi del proprietario, apprende la redazione di MilanNews.it che la Curva Sud sarà assente al raduno del Milan di lunedì. Anche in questa tornata, come accade ormai da qualche anno, il cuore pulsante del tifo organizzato rossonero non sarà presente al primo giorno di lavoro della squadra.
di Pietro Mazzara.
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